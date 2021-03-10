اكتشاف 12 إصابة كورونا.. الأزهر تكشف سبب تأجيل امتحانات كلية البنات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، سبب تأجيل امتحانات نصف العام بكلية البنات بأسيوط لمدة أسبوع، وإخلاء المدينة الجامعية للطالبات.

وقال عبد المالك في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن تأجيل امتحانات كلية البنات لمدة أسبوع وإخلاء المدينة الجامعية، جاء بسبب اكتشاف إصابات بكورونا بين الطالبات بدأت باثنين منهن، وارتفع بعد ذلك إلى 10 واثنين من المشرفات، مشيرا إلى أن قرار الغلق جاء بسبب عدم زيادة الإصابات.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بكلية البنات والمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، للقضاء على انتشار الفيروس، لافتا إلى أن صحة الطالبات تعد أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.

كانت جامعة الأزهر بفرع أسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، قررت تأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات، وإخلاء المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، على أن تستأنف أعمال الامتحانات بعد أسبوع.

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تفقد أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكلية التربية بنين بالقاهرة.