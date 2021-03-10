روحاني: إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 9 دقائق

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه في عام 2018، مؤكداً أن إيران مستعدة للعودة الشاملة (الكلية) أو الجزئية للاتفاق النووي.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء ”يجب أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة وتبادر للعودة هي أولاً للاتفاق النووي“، مضيفا ”عودوا للاتفاق ولا تخجلوا.. الشروط جاهزة لعودة 7 دول إلى الالتزام السابق“.

وشدد على أن ”إيران مستعدة للعودة إلى الالتزامات الكلية أو الجزئية، ويجب على الولايات المتحدة أن تختار الطريق الصحيح لصالحها ولجميع دول المنطقة“.

وانتقد الرئيس الإيراني بعض السياسيين المتشددين الذين وصفهم بأنهم ”يلعبون بعقول الناس من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وقال روحاني ”إذا فكرنا في شكل الانتخابات وتركنا إرادة الشعب جانبا، فلن تنجح تلك الانتخابات أيضا“.

وأضاف ”النصر ليس بعيد المنال، إنه قريب إذا كانت هناك وحدة داخلية، وبعد أن اعترف مخططو مشروع العقوبات بفشلهم صراحة تجاه إيران“.

ويواجه الاتفاق النووي مشكلة وتحديات كبيرة أبرزها من يعود له أولا، حيث تطالب طهران واشنطن بالعودة أولاً كونها هي التي انسحبت منه، فيما تؤكد الولايات المتحدة أن إيران عليها العودة أولاً للالتزامات التي وقعت عليها والتراجع عن انتهاك بنود الاتفاق النووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مايو / أيار 2018، من الاتفاق النووي الذي حد بشكل كبير من أنشطة إيران النووية والذي وقعت عليه فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وأمريكا مع إيران عام 2015.