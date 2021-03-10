إيران.. جنرالات الحرس الثوري يستعدون لخلافة خامنئي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

تستعد جنرالات الحرس الثوري الإيراني لخلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقررة الصيف المقبل ، حسب تقرير نشرته مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية.

وأضافت: ”أعضاء بارزون في الحرس الثوري الإيراني يصطفون استعدادا للانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي ستضع نهاية لولاية الرئيس المعتدل حسن روحاني، ومن المتوقع أن تمهد الطريق لنظام أكثر شراسة وصلابة في طهران“.

ومضت تقول: ”الشخصيات البارزة في الحرس الثوري الإيراني تريد استغلال الموجة المحافظة المدعومة من فشل الاتفاق النووي الإيراني، وحملة الضغط الأقصى العقابية التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد طهران، ورغبة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في تأمين مستقبل الدولة الدينية الإيرانية“.

وتابعت: ”لا تزال هناك معارضة قوية للنظام الديني الإيراني، ولكن في ظل الحدود الضيقة للديمقراطية الإيرانية، فإن المتشددين، ومن ضمنهم الشخصيات المؤثرة التي تحمل فكر الحرس الثوري، هم الآن الصاعدون في المشهد“.

وأشارت إلى أنه من بين أبرز المرشحين المتوقعين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجنرال سعيد محمد، أحد أصغر جنرالات الحرس الثوري، والذي كان حتى استقالته هذا الأسبوع قائد الهيئة الهندسية لوحدة ”خاتم الأنبياء“ في الحرس الثوري.

ورأت ”نيوزويك“ أن الجنرال سيكون ملائما بشدة لمعايير الشباب والفكر المتشدد التي وضعها خامنئي، كما أن تدرجه حتى حصوله على منصب قيادي في وحدة خاتم الأنبياء يشير إلى أنه يحظى بثقة الملالي.

ونوهت إلى وجود مرشحين آخرين منافسين لسعيد محمد، من داخل الحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتهم حسين داغان، وزير الدفاع السابق، وحسين فتاح، العضو البارز في الحرس الثوري، الذي يرأس حاليا ”مؤسسة مصطفزان الخيرية“، التابعة لخامنئي، وأخيرا إسماعيل كوثري، مستشار قائد الحرس الثوري حسين سلامي.