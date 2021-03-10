أسماء لمنور مصممة للأزياء

جدة - عبدالحي حسين - اختارت الفنانة أسماء لمنور تجسيد دور مصممة أزياء في فيديو كليب جديد، تصدره، قريبا، بعنوان “يديرها الحب”.

وعن تفاصيل الكليب، قالت لمنور إنها اختارت أداء دور مصممة أزياء مغربية متمكنة، ومواكبة لآخر صيحات “الفاشن”، ومتشبثة بتراثها الغني، وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ.

وزادت لمنور في حديثها عن الكليب :”اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب هو تكريم، واعتراف لما تؤديه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها، ومواكبتها للعصر، فالمصممة المغربية كما الحرفية، والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، والجلابة، والتكشيطة، والسلهام، والجبادور كأزياء عالمية مغرية لكل مشاهير، ونساء العالم”.

وأكدت لمنور على الدور المهم، الذي تؤديه مصممات الأزياء في مسارها الفني، وقالت: “أنا بدوري أشكر كل المصممات الرائعات، اللاتي تعاملت معهن، طوال مشواري الفني، وبفضلهن أبدو بحلة جميلة تحقق رغبتي في الارتباط بهويتي، ومواكبة العصر ككل النساء، وبنات جيلي”.

ولم تعلن لمنور عن تاريخ محدد لإصدار أول عمل لها، في سنة 2021، بعد توقف إصدارتها الفنية فترة الجائحة، باستثناء المشاركة مع حاتم عمور في أغنيته” هاينة”.