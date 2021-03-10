أسماء لمنور مصممة للأزياء

جدة - عبدالحي حسين - اختارت الفنانة أسماء لمنور تجسيد دور مصممة أزياء في فيديو كليب جديد، تصدره، قريبا، بعنوان “يديرها الحب”.
وعن تفاصيل الكليب، قالت لمنور إنها اختارت أداء دور مصممة أزياء مغربية متمكنة، ومواكبة لآخر صيحات “الفاشن”، ومتشبثة بتراثها الغني، وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ.
وزادت لمنور في حديثها عن الكليب :”اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب هو تكريم، واعتراف لما تؤديه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها، ومواكبتها للعصر، فالمصممة المغربية كما الحرفية، والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، والجلابة، والتكشيطة، والسلهام، والجبادور كأزياء عالمية مغرية لكل مشاهير، ونساء العالم”.
وأكدت لمنور على الدور المهم، الذي تؤديه مصممات الأزياء في مسارها الفني، وقالت: “أنا بدوري أشكر كل المصممات الرائعات، اللاتي تعاملت معهن، طوال مشواري الفني، وبفضلهن أبدو بحلة جميلة تحقق رغبتي في الارتباط بهويتي، ومواكبة العصر ككل النساء، وبنات جيلي”.
ولم تعلن لمنور عن تاريخ محدد لإصدار أول عمل لها، في سنة 2021، بعد توقف إصدارتها الفنية فترة الجائحة، باستثناء المشاركة مع حاتم عمور في أغنيته” هاينة”.