خاليلوزيتش يوجه الدعوة لخمسة لاعبين من البطولة

جدة - عبدالحي حسين - وجه خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الدعوة لخمسة لاعبين من البطولة الاحترافية، بغية الالتحاق بالمعسكر التدريبي للأسود، استعدادا لمبارتي المنتخب، أمام كل من موريتانيا، وبوروندي، برسم الجولتين الخامسة، والسادسة، من إقصائيات كأس أمم إفريقيا.

وحظي كل من عبد الإله الحافيظي، وسفيان رحيمي، والحارس أنس الزنيتي من الرجاء، ومحمد علي بامعمر من اتحاد طنجة، وحمزة الموساوي، لاعب المغرب التطواني، بالفرصة لحمل القميص الوطني، بعد اقتناع خاليلوزيتش بمستواهم، الذي قدموه في الآونة الأخيرة.

وجاءت المناداة على الأسماء المذكورة، بعد تألقها في كأس أمم إفريقيا للمحليين، رفقة المنتخب المحلي بقيادة الناخب الوطني عموتة، بعد تمكن هؤلاء اللاعبين من المساهمة بشكل كبير في تتويج المحليين بالمسابقة، التي جرت أطوارها في موريتانيا.