“يوتوب” يفرض الضريبة على أصحاب القنوات

جدة - عبدالحي حسين - كشف أمين رغيب، خبير المعلوميات، أن يوتوب فرض دفع الضريبة على ملاك القنوات بخصوص المشاهدات، التي يحصلون عليها من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن أمين رغيب، في تدوينة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليلة أمس الثلاثاء، أن يوتوب فرض على كل ملاك القنوات داخل أمريكا، وخارجها دفع الضريبة”.

َوزاد أمين راغيب: “إذا كنت مغربيا مثلا، ستؤدي الضريبة على كل مشاهد شاهد مقطع فيديو من داخل أمريكا”.

وأكد راغيب أن يوتوب سيقتطع 24 في المائة من الأرباح في حالة ما حاول أصحاب القنوات التهرب من أداء الضريبة بشكل قانوني.

وأقادت شركة Google أنها ستبدأ باقتطاع الضرائب من الأرباح، التي تحققها من المشاهدين في الولايات المتحدة، ابتداءً من شهر يونيو2021.

ووجب على أصحاب القنوات استخدام AdSense لإرسال معلومات الضرائب الخاصة بهم في مهلة تمتد إلى آخر شهر ماي المقبل.