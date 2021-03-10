طقس الأربعاء.. الأجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة في عدد من المناطق

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة في بعض أو معظم الأوقات مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالريف والأطلسين الكبير والمتوسط، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستظهر كتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية خلال الليل والصباح، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والهضاب العليا، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقيةن والجنوب الشرقين والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بكل من المنطقة الشرقيةن والسايس، والجنوب الشرقين وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطىن وما بين 09 و13 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطىن وما بين 08 و13 درجة بمنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبيةن وما بين 12 و16 درجة فيما تبقى من مناطق الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماسن والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطيةن وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطىن وما بين 20 و25 درجة بكل من منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبيةن وما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.