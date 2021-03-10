اخبار العالم

خسائر حوثية كبيرة في شمال وشرق الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حوثية كبيرة في شمال وشرق الحديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، بنيران القوات المشتركة شرق وشمال مدينة الحديدة غربي اليمن.

 

وأفاد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية قرب خطوط التماس شرق وشمال شرق مدينة الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها.

 

وقال إن القوات المشتركة باشرت بالرد على مسلحي المليشيات وأوقعت عددا من عناصرها بين قتيل وجريح، كما دمرت مرابض مدفعية ودكت تحصينات للمليشيات الحوثية

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا