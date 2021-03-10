خسائر حوثية كبيرة في شمال وشرق الحديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، بنيران القوات المشتركة شرق وشمال مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية قرب خطوط التماس شرق وشمال شرق مدينة الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها.

وقال إن القوات المشتركة باشرت بالرد على مسلحي المليشيات وأوقعت عددا من عناصرها بين قتيل وجريح، كما دمرت مرابض مدفعية ودكت تحصينات للمليشيات الحوثية