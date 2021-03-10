شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 9079 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 466 حالة وفاة بالإضافة إلى 9079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 90275 وفاة و4351553 إصابة.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 13350 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3945527.