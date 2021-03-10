شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت الأجهزة الأمنية في جمهورية بيلاروس "بيلاروسيا" على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة مخبأة فة عدد من الأماكن، وقال رئيس جهاز الاستخبارات إيفان ترتيل، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأربعاء، إن "الأجهزة الأمنية عثرت على مخابئ تحوى كميات كبيرة من المتفجرات، بينها عشرات الكيلو جرامات من مادة "تى إن تى" وعدد كبير من العبوات الناسفة والأسلحة والمعدات المخصصة للتجسس".

وأضاف ترتيل: "أن ما تم العثور عليه يشير إلى وجود جماعة مسلحة محترفة"، موضحا أنه تم إلقاء القبض على مجموعة منهم، دون أن يفصح عن عددهم وهوياتهم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون فى وقت لاحق.

وكان رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قد أكد فى وقت سابق أن أجهزة أمن الدولة ستنشر فى المستقبل القريب معلومات حول إحباط أنشطة مجموعة من الأشخاص الذين أنشأوا "ترسانات" لزعزعة استقرار البلاد.

وشهدت بيلاروس موجة احتجاجات كبيرة إثر الإعلان عن فوز الرئيس البيلاروسى فى انتخابات 9 أغسطس الماضى، والتى وصفت المعارضة نتائجها بـ"المزورة".