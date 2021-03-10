شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات ترفع حالة الطوارئ في هاواي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ديفيد إيجيه حاكم هاواي حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية وأثارت مخاوف من انهيار سدود، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل وظلت التحذيرات من الفيضانات سارية لليوم الثاني.

وجاءت هذه الخطوة بعد فيضان مياه سد في جزيرة ماوي مما أدى لعمليات إجلاء ودمر منازل. وأدت حالة السد إلى قرار بإزالته خلال العام الحالي وفقا لما ذكرته إدارة الأراضي.

وقال إيجيه الليلة الماضية "يتيح إعلان الطوارئ للولاية استخدام الأموال العامة.. بسرعة وكفاءة لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة".