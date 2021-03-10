بالفيديو: هكذا أحيت الجموع المؤمنة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام

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بغداد - ياسين صفوان - رغم التحديات الصحية والامنية، يواصل الزائرون زحفهم نحو مدينة الكاظمية المقدسة منذ ايام طويلة. ففي هذا المسير تؤدى اداوار مختلفة من قبل اصحاب المواكب والمتطوعين .

اما الجانب الامني الذي حاول بعض المندسين خلط الاوراق فيه وارهاب الزائرين، قوبل باجراءات صارمة وتعاون كبير بين القوات الامنية المنتشرة وهيئة الحشد الشعبي لاتمام مراسم الزيارة المتبقية بأمان .

