عمليات بغداد: نجاح خطة تأمين زيارة الامام الكاظم

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاربعاء، نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم عليه السلام.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" أن قطعاتها العسكرية انتشرت على طول الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية لتوفير الحماية الكاملة لمواكب الخدمة وجموع الزائرين الذين قصدوا المدينة المقدسة كما ان الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق، ولم يتم قطع الكثير منها الا باستثاء القريبة والمؤدية للكاظمية والمناطق القريبة منها مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين.



واضافت القيادة في بيانها ان عمليات بغداد شددت جهدها الاستخباري و تمكنت من احكام قبضتها على كل مداخل ومخارج المدينة لإحباط أي عملية ارهابية كانت ممكن ان تعرقل الزيارة و تسبب ارباكاً للوضع الأمني، ان تعاون المواطنين مع القوات الامنية وهو محط شكر وامتنان ساعد على ان تتكلل الخطة بالنجاح، كما نثمن دور الجهات الخدمية و الصحية التي كملت الى جانب القطعات العسكرية في إتمام هذه الخطة التي جعلت من زيارة هذا العام هي الأكثر تنظيما.



