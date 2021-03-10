بغياب نيمار .. التشكيل المتوقع لموقعة سان جيرمان وبرشلونة

ويأمل برشلونة في تحقيق ريمونتادا جديدة على حساب سان جيرمان، بعدما تفوق الفريق الفرنسي بملعب "كامب نو"، قبل أسبوعين، بنتيجة 4-1.

وتعد أشهر المباريات بين الفريقين، التي أقيمت في عام 2016، وتحديدًا على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ16 للمسابقة، عندما فاز برشلونة بنتيجة 6-1، بعد خسارته في باريس برباعية نظيفة، ليحقق ريمونتادا تاريخية.



ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع للفريقين، والذي جاء كالتالي:

باريس سان جيرمان: نافاس - فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا - جاي - باريديس - فيراتي - دي ماريا - مبابي - إيكاردي.

برشلونة: تير شتيجن - مينجويزا - لينجليت - أومتيتي - ألبا - دست - بوسكيتس - دي يونج - بيدري - ديمبلي - ميسي.

