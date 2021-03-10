السيد مقتدى الصدر يدعو لحوار شامل وبرعاية اممية

وقال الصدر في بيان تلقته "الخليج 365" ادعو الجميع لفتح الحوار الاصلاحي بين كل الفرقاء بما فيهم الجيل الشبابي الاحتجاجي وتحت اشراف اممي.

واستثنى الصدر في بيانه من الحوار الاصلاحي كل من له انتماء بعثي او ارهابي، واصفا اجراء الحوار بانه محاولة اخيرة كي لايستمر الفساد في مفاصل الدولة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤول الاعلامي للتيار الصدري حيدر الجابري في محافظة النجف الاشرف لالقاء بيان السيد مقتدى الصدر لوسائل الاعلام.