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نائب يثني على قرار مجلس الوزراء تخصيص مبالغ لاستكمال ثلاثة شوارع في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس كتلة سائرون في بغداد صباح العكيلي، ان تصويت مجلس الوزراء على تخصيص خمسة مليارات دينار لاستكمال شارعين في قضاء الزوراء وطريق الرسمتية هو ثمرة لجهود استمرت لأكثر من عام وخطوة مهمة لاستكمال جميع المشاريع المهمة في العاصمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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