انت الان تتابع خبر نائب يثني على قرار مجلس الوزراء تخصيص مبالغ لاستكمال ثلاثة شوارع في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس كتلة سائرون في بغداد صباح العكيلي، ان تصويت مجلس الوزراء على تخصيص خمسة مليارات دينار لاستكمال شارعين في قضاء الزوراء وطريق الرسمتية هو ثمرة لجهود استمرت لأكثر من عام وخطوة مهمة لاستكمال جميع المشاريع المهمة في العاصمة.

