ليبيا وثالث أيام جلسة منح الثقة.. ترقب لشكل الحكومة الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، إلى مجمع وقادوقو بسرت، تمهيدًا لعقد ثالث أيام جلسة منح الثقة للحكومة.

وقالت مصادر برلمانية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جلسة اليوم ستكون مخصصة لطرح أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، بعد إجراء التعديلات والدخول في التصويت فورًا.



وأوضحت المصادر، أن هناك ترقبًا بين النواب حول الأسماء الجديدة المرتقبة في التشكيلة الوزارية، بعد الاعتراض على عدد من الوزراء، ما أثار الكثير من الجدل في الجلستين الماضيتين.

تأجيل الجلسة

وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى اليوم الأربعاء.

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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، للصحفيين، إنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات إلى الأربعاء.

الحقائب الشاغرة

وكان النائب صالح افحيمة عضو مجلس النواب الليبي قال إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهد باستكمال تسمية الحقائب الشاغرة بحلول صباح الأربعاء.

ودار خلاف مساء الثلاثاء حول تحديد موعد التصويت على الجلسة وآلية تعديل رئيس الحكومة لتشكيلته، ما دفع المجلس لقطع البث عن الجلسة وإخراج كل من بالقاعة باستثناء النواب.

تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الليبية لمدة ساعة

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمها من جديد للمجلس، مطالبا النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الدبيبة، لتقديم تشكيلته الوزارية الأربعاء بشكل مكتمل لمنحها الثقة، بعد إجراء التعديلات اللازمة وإضافة الوزارات الشاغرة.

طريقة الاعتراض

وأكد أن اللائحة الداخلية تنص على ضرورة تقديم 40 نائبا لاعتراضهم على أي وزير لإخراجه من التشكيلة الوزارية.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أمام أعضاء مجلس النواب، مطالبا بمنحها الثقة للعمل على إعادة توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة مؤلفة من 26 وزارة و6 وزراء دولة ونائبين.

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وخلت تشكيلة الدبيبة من أسماء شاغلي وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجو الجنسية.

وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا، نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.

ولفت الدبيبة إلى أن تسمية شاغلي منصبي وزير الدفاع والخارجية سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحا أنه كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية.