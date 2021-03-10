شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن تسجيل 17 ألفا و921 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و262 ألفا و707 أشخاص.



وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 133 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 158 ألفا و63 شخصا، وتماثل 20 ألفا و652 شخصا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و920 ألفا و64 شخصا.