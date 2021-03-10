رياح شديدة تضرب المملكة المتحدة وتحذيرات على طول السواحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر مكتب للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة من موجة رياح في جميع أنحاء إنجلترا وويلز اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء، مع توقع أقوى هبوب للرياح في المناطق الساحلية وعلى التلال، إذ من المتوقع أن تضرب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 ميل في الساعة جميع أنحاء إنجلترا وويلز اليوم، الأمر الذي أدى لتوجيه تحذيرات السلامة ومخاطر زيارة السواحل.



وبحسب "ميرور" البريطانية، من المتوقع أيضاً وإلى جانب الطقس العاصف هطول أمطار غزيرة على البلاد طوال الأسبوع.

وحتمت الظروف الأخيرة تحذير المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة من "المخاطر الشديدة المتعلقة بسلامة الأفراد" وحثت زوار المنحدرات والواجهات البحرية والأرصفة على توخي الحذر.

وقال غاريث موريسون، متحدث عن إجراءات السلامة في إحدى المنظمات: "نشجع الجميع على الالتزام بالإرشادات الحكومية الأخيرة بشأن ما يمكنهم فعله وأين يمكنهم الذهاب خلال فترة الإغلاق، ولكن بالنسبة لأي شخص يزور منطقة ساحلية، يرجى فهم المخاطر التي قد يتعرض لها.. كونوا آمنين قدر الإمكان لكي لا تشكلوا ضغطاً غير ضروري على خدمات الخطوط الأمامية.

وتشير التقديرات إلى أنه وخلال يوم عادي، يفقد حوالي 150 شخصا حياتهم على الساحل، وذلك سواء كانوا متواجدين في البحر أو بالقرب من المناطق الساحلية، لذلك يطلب من الناس الذين يمشون، يركضون، أو حتى يقودون الدراجة على بالقرب من السواحل تحمل مسؤولية إضافية وتجنب المخاطرة غير الضرورية أو الدخول إلى الماء، وفقا للبيان.

وبشكل خاص، يطلب من الناس البقاء بعيدا عن البحار العاصفة وحواف المنحدرات، والتحقق من أوقات المد والجزر قبل المغادرة وحمل الهاتف معهم لطلب النجدة في حال وقعوا في مأزق ما.