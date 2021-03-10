"أوفيد" يقدم قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبوروندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية " أوفيد " اتفاقية، يمنح بمقتضاها قرضا بقيمة 20 مليون دولار إلى حكومة بوروندي، لدعم مشاريع القطاع العام .



وأوضح البيان، الصادر عن مقر أوفيد بالعاصمة النمساوية فيينا، أن القرض سوف يستخدم في تمويل مشروع "تكثيف الإنتاج الزراعي"، بالتعاون مع حكومة بوروندي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي، وتوسيع الوصول إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية، وتعزيز مرونة أنظمة الإنتاج الزراعي.

ولفت الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد، إلى أن القرض يساعد على خلق فرص اقتصادية لصغار المزارعين والمجتمعات، وتحسين الأمن الغذائي وتأمين الدخل للأسر الريفية، متوقعا استفادة أكثر من 700 ألف شخص في منطقة الهضبة الوسطى من المشروع.

وقال " يسعدنا مواصلة دعم أولويات التنمية في بوروندي ومواصلة شراكتنا الطويلة، موضحاً أن تحسين الأمن الغذائي وأمن الدخل من أولويات التنمية في بوروندي، حيث يستمد نحو 90% من السكان سبل معيشتهم من الزراعة".