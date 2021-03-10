شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة فيما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج