شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: حوار الأديان الدولى بمصر يرسخ لسياسة الحوار الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك البرلمان العربي بوفد يرأسه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان، في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان حوار الأديان والثقافات، والمقرر عقده بالقاهرة يومي 13 و14 مارس 2021م، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية هذا المؤتمر، الذي يأتي استجابة للدعوة التي أطلقها وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن تدشين حوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني، مضيفاً أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت تحتاج فيه الإنسانية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وبناء قيم التسامح واحترام المجتمعات وثقافتها المختلفة وعدم التعدي على خصوصيتها تحت أي مسمى، معرباً عن ثقته التامة في أن المحاور الثرية التي تشملها جلسات هذا المؤتمر ستجعل منه نقطة تحول مهمة في التأكيد على قيمة الحوار بين الأديان والثقافات، والبناء على القواسم الإنسانية المشتركة لتعزيز لغة الحوار وتطويره بشكل دائم.

ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر شخصيات عالمية كبيرة، دينية وسياسية وإعلامية، كما سيناقش المؤتمر في جلساته عدداً هاماً من المحاور، يأتي في مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، وكذلك دور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينياً وثقافياً، وأثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار.