شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف بالأسماء منظمات إخوانية فى بريطانيا لنشر أفكارها الإرهابية للتوغل فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن هناك محاولات مستمرة من الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، للتوغل في المجتمع الأوروبي لتنفيذ مخططاتها خصوصًا بريطانيا وبلجيكا.

وذكرت الدراسة بعنوان "مكافحة الإرهاب في بريطانيا" أن بريطانيا إحدى أبرز الدول الأوروبية التي تحوي الإخوان الإرهابيين وغيرهم من جماعات التطرف، ومن أبرز المؤسسات الإخوانية الإرهابية في بريطانيا:

1- الرابطة الإسلامية في بريطانيا «MAB»، التي تمثل مركز الجماعة على الأراضي البريطانية والعنكبوت الإخواني الذي استطاع بناء العديد من الخيوط له داخل المنطقة، حيث كانت الأم التي أنجبت عدة تنظيمات إخوانية أخرى في المملكة المتحدة.

2- الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية.

3- مؤسسة قرطبة التي أسسها أنس التكريتي أحد أعضاء الرابطة الإسلامية في بريطانيا.

4- حزب التحرير الذي أسسه تقي الدين النبهاني ليكون نتاج الفكر الإخواني، ويعمل الحزب على تمويل عدة مدارس دينية في بريطانيا، ولديه إدارة إعلامية تعمل على توجيه أتباعه في المملكة المتحدة.

5- المركز الإسلامي في إنجلترا «ICE»، ويدار من قبل إيران.

6- المركز الإسلامي في مانشستر، ويتلقى تعليماته من قبل طهران.

7- مؤسسة الإمام علي التابعة لإيران.