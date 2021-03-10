مادة واحدة يوميًا.. التعليم تكلف المديريات بإعداد جدول الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تولى المديريات التعليمية إعداد الجدول الخاص بالشهادة الإعدادية، وذلك للفصل الدراسي الثاني.

ويُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية أوائل يونيو المقبل، بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لابد من مراعاة أن يحتوي الجدول على مادة واحدة فقط يوميًا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

وأكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بامتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع، ستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.