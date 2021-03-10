التعليم تعلن مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية عقد امتحانات مواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات تعقد على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط).

وحددت الوزارة مواعيد عقد الإمتحانات والتي جاءت كالتالي:

مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء ١٨ مايو ٢٠٢١.

مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢١.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢١.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.