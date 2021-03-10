بالصور.. بدء قداس إعداد زيت الميرون برئاسة البابا تواضروس من دير الأنبا بيشوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأ منذ قليل، قداس إعداد زيت الميرون المقدس بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث وصل البابا تواضروس كنيسة الدير التي يشهدها القداس وسط موكب من الأساقفة والرهبان.

وخلال الموكب، حمل الأساقفة المواد التي تدخل في إعداد زيت الميرون، متوجهين إلى الكنيسة التي تشهد القداس، حيث تعد تلك المرة الأربعين التي يجري فيها إعداد زيت الميرون طوال تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام ٢٠١٤ والثانية عام ٢٠١٧.

ويحتل زيت الميرون في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة مقدسة، فهو السر الثاني من أسرار الكنيسة السبع (ثوابت الإيمان المسيحي)، والميرون كلمة تعني طيب مقدس أو دهن مقدس، ويتكون زيت الميرون من 27 مادة عطرية ذكرت جميعها في الكتاب المقدس تخلط بنسب معينة مع زيت الزيتون النقي وهذه المواد لا تُزرع كلها في مصر.

وتستمر إجراءات عمل زيت الميرون خلال يومين هما اليوم وغدًا، وذلك بدير الأنبا بيشوي بحضور مختلف أساقفة المجمع المقدس.