أكثر من 118 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 118 مليونا و161 ألفا و819 إصابة، الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و622 ألفا و136 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 93 مليونا و846 ألفا و272 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

5 إصابات جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي خمس حالات إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في التاسع من مارس/آذار انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 16 مقابل تسعة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90007 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وفيات قياسية في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في يوم واحد بلغ 1972 وفاة.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 70764 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11.12 مليون منذ بدء الجائحة.

أعلى مستوى لمرضى الرعاية الفائقة بفرنسا

قال مسؤولون بقطاع الصحة في فرنسا إن عدد المرضى المصابين بـ”كوفيد-19″ في الرعاية الفائقة بأنحاء البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وذلك في الوقت الذي ارتفع عدد الإصابات الجديدة قليلا مسجلا 23302 بعدما كان 22857 قبل أسبوع.

وذكرت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة قبل عام إلى 3.93 مليون فيما ظل المتوسط المتحرك للحالات الجديدة افتراضيا خلال سبعة أيام عند 21333.

ورغم تسجيل فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميا منذ نهاية يناير/كانون الثاني، تباطأت الزيادة الأسبوعية من نحو خمسة بالمئة في منتصف يناير/كانون الثاني، حين كان يطبق حظر محكم من السادسة مساء، لأقل من أربعة بالمئة خلال الأيام الخمسة الماضية.

لكن رغم تركيز حملة تطعيم على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ارتفع عدد المصابين في الرعاية الفائقة بشكل ثابت من أقل من 3000 شخص نهاية يناير/كانون الأول إلى نحو 4000 الثلاثاء.

وارتفع عدد مرضى “كوفيد-19” في وحدات الرعاية الفائقة 69 حالة ليصل إلى 3918 وهو الأعلى منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، في الأيام الأخيرة من الإغلاق الثاني الذي استمر شهرا، وفي ذلك الشهر، بلغت الحالات بالرعاية الفائقة ذروتها مسجلة أقل من 5000 بقليل.

وقالت وزارة الصحة إن 4.15 مليون أو 7.9 بالمئة من السكان البالغين تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كما تلقى 2.04 مليون الجرعة الثانية، بإجمالي نحو 6.2 مليون جرعة.

9146 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 518591 بعد تسجيل 9146 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي المبلغ عنه للوفيات إلى 72489 بعد تسجيل 300 وفاة أخرى.

وعاودت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في مصر الارتفاع وتخطت عتبة الـ600 حالة مجددا، الثلاثاء، مسجلة 622 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية فضلا عن 44 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الثلاثاء وصل إلى 187716 حالة من بينهم 11082 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 432 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى144917 شخصا.