خطة لتطوير لقاحات في 100 يوم فقط لأي أوبئة قد تظهر بالمستقبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ، استغرق الوصول إلى أول لقاح مضاد ما يقارب العام ، الأمر الذي أكد على ضرورة التعلم من درس كورونا وبناء تحالف من أجل تطوير لقاحات لأي أوبئة قد تظهر في المستقل .

وأعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي الدولي (سيبي)، الأربعاء، عن وضع خطة من أجل تطوير لقاح في غضون مئة يوم فقط، لأي وباء قد يظهر في المستقبل.

وتم تشكيل تحالف “سيبي” للاستعداد لتهديدات الأمراض المعدية المستقبلية.

وأطلق التحالف استراتيجية، مدتها خمس سنوات، بقيمة 3.5 مليار دولار لمعالجة مخاطر الأوبئة في المستقبل.

وأكد أن هناك حاجة لفعل المزيد بشكل عاجل للتخفيف من التهديد الذي تمثله السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وكذلك للاستعداد للأمراض المعدية الجديدة.

وقال التحالف في بيان إنه يخطط من أجل ضغط المدة التي تطور فيها اللقاحات إلى الثلث، على اعتبار أن تطوير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد استغرقت نحو 300 يوم.

ودعا التحالف الحكومات ومنظمات الصحة العالمية والشركاء الآخرين إلى دعم ما اعتبره “استثمارا هاما في الأمن الصحي العالمي والاستفادة من ثورة اللقاحات التي حفزها فيروس كورونا”.

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف، ريتشارد هاتشيت، إن “لدينا الآن الأدوات اللازمة للحد بشكل كبير أو القضاء على مخاطر الأوبئة في المستقبل”، مشيرا إلى ضرورة “الاستثمار الآن في اللقاحات والتدابير البيولوجية المضادة التي نحتاجها”.

وتم إنشاء تحالف “سيبي” في عام 2017، بتمويل أولي من المانحين من ألمانيا واليابان والنرويج ومؤسسة “بيل وميلندا غيتس”، و”ويلكوم تراست” الخيرية العالمية للصحة وشركة “نستله” ومصرف “سوميتومو ميتسوي” الياباني.

ولعب التحالف دورا رئيسيا في تمويل تسعة برامج لدعم البحث العلمي وتطوير لقاحات جديدة مضادة لكوفيد-19.