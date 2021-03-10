اليونان تدين هجمات مليشيا الحوثي على خزانات بترولية في المملكة

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أدانت حكومة اليونان بشدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وتعريض السكان المدنيين والمنشآت للخطر.



وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها : "إن مثل هذه الهجمات تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة مهمة للغاية ".

وأوضح البيان أن مثل هذه الإجراءات تقوض بشكل كبير الجهود الدولية التي تدعمها اليونان بشكل كامل نحو تحقيق حلّ سياسي شامل يعود بالفائدة على الشعب اليمني