حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

نبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة من اجواء باردة نسبياً في خمس محافظات يمنية.



وتوقعت النشرة ان تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء ) وصحو إلى غائم جزئياً إجمالا أثناء النهار حيث من المحتمل تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً ، الرياح معتدلة السرعة اجمالاً تنشط على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب تصل اقصى سرعة لها الى 28 عقدة تعمل على آثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر.

واشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بوجه عام وحار نسبياً نهاراً، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً تصل اقصى سرعة لها 20عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد:-

* الصيادين ومرتادى البحر في جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الامواج واضطراب البحر.

* كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الجبلية الآنفة الذكر من الاجواء الباردة نسبياً