حقوق الانسان تنشر جدولا يوضح حصيلة كورونا في ظل حظر التجوال

بغداد - ياسين صفوان - نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، جدولاً يحتوي على ارقام تتضمن ازدياداً باصابات ووفيات كورونا في العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة له على موقه تويتر تابعتها الخليج 365 ، إن "الحظر عديم الفائدة في العراق، فعدد الإصابات والوفيات لايزال في زيادة على الرغم من 18 يوما من الحظر الأمني الجزئي".



وارفق البياتي جدولا يوضح اعداد الاصابات والوفيات اسبوعيا في ظل حظر التجوال الذي فرضته لجنة الصحة والسلامة العليا لمواجهة وباء كورونا.