انت الان تتابع خبر بالصور : التشييع الرمزي للأمام الكاظم عليه السلام في سوق الشيوخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اقام اهالي قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، تشييعا رمزيا للامام الكاظم عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاده. وشهدت مراسم التشييع حضورا كبيرا من مختلف مناطق ذي قار.

هذا وقد اعلنت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء - واسط - النجف - ميسان – المثنى – الديوانية وديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام . هذا وقد اعلنت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء - واسط - النجف - ميسان – المثنى – الديوانية وديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام .

