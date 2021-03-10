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بالصور : التشييع الرمزي للأمام الكاظم عليه السلام في سوق الشيوخ

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بغداد - ياسين صفوان - اقام اهالي قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، تشييعا رمزيا للامام الكاظم عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاده.

وشهدت مراسم التشييع حضورا كبيرا من مختلف مناطق ذي قار.

 

 

 


هذا وقد اعلنت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء - واسط - النجف - ميسان – المثنى – الديوانية وديالى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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