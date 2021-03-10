الاستخبارات العسكرية تضبط منصات اطلاق صواريخ وعبوات في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط منصات اطلاق صواريخ وعبوات ناسفة في قضاء حديثة بمحافظة الانبار.

المديرية ذكرت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه " تم ضبط منصتين اثنتين لإطلاق الصواريخ بعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة، مبينة ان "العملية جاءت بالتنسيق ومشاركة قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة واستخبارات لواء مغاوير القيادة والفوج الاول".



واضاف البيان ، ان "العملية اسفرت ايضا عن تفكيك عبوتين ناسفتين بالاضافة الى مقذوف حربي في منطقة ابو دلاية في الصحراء الغربية التابعة لقضاء حديثة بالانبار"، مشيرا الى "تدمير المواد من قبل الجهد الهندسي للقيادة والمرافق للقوة المنفذة".

