تتوج بـ3 اتفاقيات.. تفاصيل زيارة رئيس وزراء ماليزيا إلى السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجت زيارة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إلى المملكة العربية السعودية بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقد اجتماعاً في الرياض، امس، مع دولة رئيس وزراء ماليزيا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاجتماع شهد الأمير محمد بن سلمان ومحيي الدين ياسين التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.