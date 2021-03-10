مطار أبوظبي الدولي يطلق خدمة فحص (PCR) الفوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق خدمة فحص (PCR) الفوري الجديد في مطار أبوظبي الدولي للقادمين من جميع الوجهات باستثناء مسافري (الترانزيت)، وذلك بالشراكة مع "بيور هيلث" أكبر مشغل للمختبرات المحلية، وشركة "طموح للرعاية الصحية"، بهدف تعزيز إجراءات الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحجر الصحي وتتبع المصابين بالفيروس.



تأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، الرامية إلى المساهمة في الحد من انتشار الفيروس ومواصلة توفير تجربة سفر سهلة ومريحة للمسافرين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مطارات أبوظبي لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين في مطار أبوظبي الدولي.

ويعتبر فحص تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الذي يتوفر لجميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي مجانياً، حيث يمكن من خلاله إجراء أكثر من 20 ألف فحص يومياً للمسافرين والموظفين، والحصول على النتيجة في غضون 90 دقيقة من إجراء الفحص.

وبهذا الصدد، قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إن توفير خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار أبوظبي الدولي من خلال مختبر فحص (PCR) الفوري الجديد، وبالشراكة مع بيور هيلث" أكبر مشغل للمختبرات المحلية، وشركة "طموح للرعاية، يعتبر إنجازاً بارزاً يضاف إلى مسيرة الشركة الريادية في تعزيز الجهود الدولية لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية بشكل آمن والمساهمة في إنعاش قطاع الطيران".

وأضاف: "إن إطلاق مختبر الفحص الفوري، يعكس التزامنا في مطارات أبوظبي بمواصلة جهودنا لتقديم كل ما هو أفضل من تقنيات متطورة ومبتكرة لضمان توفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، وإن خدمة الفحص الفوري لن تسهم فقط في استعادة ثقة المسافرين عبر المطار، بل ستعزز أيضاً من كفاءة عملياتنا ودورنا في دعم الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس".

سيخضع جميع المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي عبر المبنيين رقم 1 و3 للفحص السريع مجاناً في مختبر الفحص الفوري، وستصلهم نتائج الاختبار عبر رسائل نصية قصيرة على الأرقام الخاصة بهم أو عبر تطبيق "واتساب". كما يمكنهم الحصول على النتائج عبر تطبيق الحصن الإلكتروني، إذ لا يتطلب من المسافرين الانتظار في المطار إلى حين ظهور نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالمسافرين الذين تظهر نتيجة فحصهم "سلبية" من القادمين من إحدى الدول المدرجة في قائمة "الدول الخضراء" فإنهم لن يخضعوا للعزل الصحي، وفي حال كانوا قادمين من دول ليست ضمن قائمة "الدول الخضراء" فإنهم سيخضعون لإجراءات العزل الصحي لمدة 10 أيام، وقبيل مغادرتهم المطار يتوجب عليهم التوجه لخيمة اختبار (PCR) المتصلة بالمطار، حيث سيتم تركيب سوار إلكتروني ذكي لمراقبتهم والتأكد من التزامهم بالعزل الصحي.

ومن جانب آخر، فإنه لن يتم إجراء الفحص لمسافري الترانزيت قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وجرى تطوير وتشغيل المختبر من قبل "بيور هيلث" أكبر مشغل للمختبرات المحلية وشركة "طموح للرعاية الصحية" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتتوفر خدمة الفحص على مدار الساعة، ويصل إجمالي عدد الموظفين الذين يعملون في المختبر على توفيرها إلى 190 موظفاً، ويقع المختبر على مساحة تقدر بـ 4000 متر مربع، وبقدرة استيعابية تصل إلى 20 ألف مسافر في اليوم.

وجاء إطلاق الخدمة الجديدة في مطار أبوظبي الدولي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة والمبادرات التي أطلقها المطار لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين في المرافق والمنشآت التابعة له، والتي شملت إطلاق مبادرة سفراء الصحة والسلامة المخصصون لدعم ومساعدة المسافرين من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بسبل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء السفر، وتقديم المشورة لهم حول كيفية بقائهم بأمان. إلى جانب دعوة جميع المتواجدين في المطار إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء معدات الحماية الشخصية، وتوفير معقمات لليدين.

وجدير بالذكر، أن مطار أبوظبي الدولي قام بتطبيق مجموعة من التقنيات الجديدة في كافة مرافقه، والتي شملت إطلاق بوابات للتعقيم من طراز «ستريكس»، وأنظمة التحكم اللاتلامسية بالمصاعد، وكاميرات الرصد الحراري التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار الحرارة لتتبع حركة الأشخاص، ومساعدة موظفي المطار في التعرف على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو الذين لا يلتزمون بارتداء كمامة الوجه.

للاطلاع على أحدث المعلومات والمستجدات الخاصة بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) في مطار أبوظبي الدولي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.abudhabiairport.ae/ar/announcement