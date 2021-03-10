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الولايات المتحدة تعلن أنها ستتبرع للجزائر بأكثر من مليون و800 ألف جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع للجزائر بأكثر من مليون و800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وفق بيان نشرته السفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكر البيان أن هذه الكمية ستكون من لقاحات «استرازينيكا» و«فايزر-بيونتك» و«جونسون أند جونسون».

وأضافت السفارة الأمريكية أن الجزائر ستتحصل على اللقاحات بحلول الصيف، حيث تندرج هذه العملية، ضمن التحالف العالمي للقاحات «كوفاكس».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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