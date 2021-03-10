شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب، الأربعاء بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1710.70 دولار. وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس: ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الاربع والعشرين السابقة (و) كان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الاخذة في الارتفاع. وتعافت عائدات السندات الأمريكية الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1157.29 دولار. (رويترز)