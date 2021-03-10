شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف الأمل» ينظم «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية» افتراضياً في 29-30 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «ائتلاف الأمل»، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لعملياتها وتهدف إلى توزيع كميات ضخمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عالمياً، الأربعاء، تنظيم «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية» التي ستعقد افتراضياً يومي 29-30 مارس/آذار الجاري. وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك من نخبة صناع القرار حول العالم يمثلون الحكومات والقطاع اللوجستي والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص، ما يعكس الدور الريادي لأبوظبي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة من الناحية العلمية واللوجستية.