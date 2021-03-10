عشية الاقتحام.. مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر لقطات لشخص يزرع قنبلتين قرب مبنى الكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، أمس الثلاثاء، عن لقطات لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية الصنع في واشنطن في الخامس من يناير، عشية اقتحام مبنى الكونجرس، وذلك على أمل جمع معلومات تفضي إلى التعرّف عليه.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية، الرجل مرتدياً سروالاً أسود لكن وجهه بقي محجوباً بغطاء للرأس وبكمامة كان يضعها ونظارة شمسية، كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده.

وفي وقت سابق، نشر مكتب التحقيقات الفدرالي صوراً للمشتبه به، كشفت، على وجه الخصوص، الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، ليعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه يشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديمقراطي على مقربة من مقرّ الكونجرس.

ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونجرس قبيل الاقتحام.

وصرح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ستيفن دانتوونو، بأن "نعتقد أن أحداً في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حدّ الآن أهميتها".

وأكد دانتوونو أن هذه القنابل اليدوية الصنع كانت "عبوات حقيقية وكان يمكن أن تنفجر وأن تتسبّب بإصابات خطرة وبوفيات".

وفي السادس من يناير الماضي، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب، مقر الكونجرس، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأسفرت عملية الاقتحام عن مقتل 5 أشخاص، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في الأحداث.