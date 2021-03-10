شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتطوير طرق وكبارى أبرزها.. 8 اقتراحات برغبة باجتماع "شكاوى النواب" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها يوم الأحد من الأسبوع المقبل، 8 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في الدوائر ببعض المحافظات، ومنها إحلال وتجديد بعض الكبارى وتطوير ورصف طرق وتغطية ترع، وإنشاء محال على سور بعض محطات المترو.

ويتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر في قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان، شعبان لطفي، شأن إحلال وتجديد کوبری الزهري بمركز ساقلتة - محافظة سوهاج الذي يربط نجعي (أبو ليلة والهرايدة) بالطريق السريع، والاقتراح برغبة المقدم من النائب شعبان لطفی، بشأن تغطية ترعة الدير- مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

ويتضمن الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق العمومي لترعة السلام بداية من نهر النيل فرع دمياط حتي محور 30 يونيو بطول حوالي 70 كم لخدمة إقليم شمال محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن استكمال رصف بعض الطرق بقرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب على عبد الونيس بشأن إنشاء محلات صغيرة على سور محطة دار السلام وحدائق المعادي بالقاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إقامة سور حول المقابر الكائنة أمام منطقة الـ290 فدان بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على بدر، بشأن استكمال رصف طريق قرية منشأة كساب بطول 2 كم بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف.