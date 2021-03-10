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الولايات المتحدة تعلن أنها ستتبرع للجزائر بأكثر من مليون و800 ألف جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع للجزائر بأكثر من مليون و800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وفق بيان نشرته السفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

وذكر البيان أن هذه الكمية ستكون من لقاحات «استرازينيكا» و«فايزر-بيونتك» و«جونسون أند جونسون».

 

وأضافت السفارة الأمريكية أن الجزائر ستتحصل على اللقاحات بحلول الصيف، حيث تندرج هذه العملية، ضمن التحالف العالمي للقاحات «كوفاكس».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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