انت الان تتابع خبر عقوبات امريكية تطال مسؤولين في الحرس الثوري الايراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الأميركية في بيان مقتضب، إنه تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيراني بسبب ماوصفته انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن "علي همتيان ومسعود صفدري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة".



وأضاف: سنواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل أولئك المسؤولين عما وصفه انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، على حد زعمه.

ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إنه يسعى للدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي والعودة إلى الصفقة.

