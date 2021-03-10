أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وزادت أسعار الذهب عالميا، بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 207.01 ريال (55.20 دولار)، مقابل 203.51 ريال (54.27 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 181.13 ريال (48.30 دولار)، مقابل 178.08 ريال (47.49 دولار)، الثلاثاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 155.26 ريال (41.40 دولار)، مقابل، 152.64 ريال (40.70 دولار)، أمس.

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأربعاء 120.76 ريال (32.20 دولار)، مقابل، 118.72 ريال (31.66 دولار)، أمس الثلاثاء.

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6442.50 ريال (1718 دولارا)، مقابل، 6333.75 ريال (1689 دولارا)، في تعاملات الأمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1449.08 ريال (386.42 دولار)، مقابل، 1424.60 ريال (379.89 دولار)، أمس.

وعالميا، قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية الثلاثاء، بنحو 2% لتسجل الأوقية 1714.56 دولار، كما صعد سعر الفضة في المعاملات ذاتها بنسبة 3% مسجلا 25.85 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة".

ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

ورفضت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو دعوات إلى إضعاف الدولار، قائلة إن الدولار القوي "في مصلحة أمريكا".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد يوم من تقرير للوظائف الأمريكية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.