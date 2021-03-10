الإمارات.. 37460 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 37,460 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 6,325,211 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.95 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

إلى ذلك، وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 219,593 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2,373 حالة إصابة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 415,705 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,345 حالة.

‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,784 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) المستجد «كوفيد 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 396,433 حالة.