المرصد السوري: تركيا تستغل الوضع المعيشي لتجنيد المرتزقة في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان حواراً أجراه مع مرتزق سوري جندته تركيا للقتال في ليبيا، مؤكدا أن المبالغ المادية كانت مغرية في ظل الوضع المعيشي الكارثي وأن تركيا تستغل الوضع المعيشي لتجنيد المرتزقة في ليبيا، حسبما أفادت قناة العربية.



وكشف المرصد السوري، أن الشاب السوري الذي جندته تركيا "ر.م" يبلغ من العمر 35 عاما، وينحدر من سهل الغاب في ريف حماة الغربي، يقول إنه متزوج ولديه عائلة مكونة من 5 أفراد وكان يعمل سابقاً في أحد أفران الخبز، ثم انتقل للانضمام إلى الفصائل براتب لا يتعدى 150 ليرة تركية.

وبحسب تصريحاته للمرصد السوري أكد أن انهيار وضعه المعيشي أجبره على الذهاب للقتال في ليبيا، وتم تجنيده عن طريق أحد الضباط الأتراك مقابل 2000 دولار أميركي شهريا.

وأوضح المرص السوري، أنه هذا الشاب بدأت رحلته في مايو 2020 بنقله من عفرين السورية إلى غازي عنتاب التركية، عن طريق المخابرات التركية ضمن قرابة 100 مرتزق آخر وخضعوا هناك لدورة عسكرية قصيرة لمدة أسبوعين تقريبا، مشيرا إلي أنه عبر طائرة ركاب تركية تم نقله إلى مدينة إسطنبول، ثم عبر طائرة تركية أخرى إلى مدينة مصراتة الليبية، ليجد نفسه على جبهات القتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال المرتزق السوري إنه شارك في المعارك 4 أشهر تقريبا، وإن العديد من رفاقه لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد استيلاء الضباط الأتراك عليها، وقال إنه يشعر بالندم على ذهابه إلى ليبيا ويأمل أن توقف تركيا تجنيد السوريين.

يُذكر أن عداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا يبلغ نحو 18 ألفا