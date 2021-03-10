شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دي إكس بي» تقر عرض استحواذ «مراس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة حضور بلغت 81% من المساهمين، جميع بنود الجمعية، بما فيها اعتبار قرارات العرض خطة استمرارية الشركة والموافقة على استمرارية الشركة كمنشأة مستمرة عند تنفيذ العرض.

وبناءً على قرارات الجمعية العمومية، التي استمرت إلى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أقر عرض استحواذ مراس للترفيه والتسلية على 100% من أسهم الشركة، والموافقة على تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي من قبل شركة مراس للوجهة الترفيهية.

كذلك، تمت الموافقة على تحديث سجل مساهمي الشركة للتسجيل، باسم مِراس، ملكية أسهم المساهمين الذين قبلوا العرض النقدي المشروط من مِراس للاستحواذ على نسبة 100% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند عرض مِراس.

وتلقت «دي إكس بي» في أواخر 2020 عرضاً رسمياً من «مراس للترفيه والتسلية» للاستحواذ على كامل أسهمها.

وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار 53.39 مليار درهم ليصبح 62.82 مليار درهم، والموافقة على اصدار 53.39 مليار سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سهم في رأس مال الشركة إلى مِراس عند تحويل الدين المصرفي، سيتم التعامل مع كل سهم من أسهم التحويل على أنها مدفوعة بالكامل، ويتم احتساب الفرق بين مبلغ الدين المصرفي ذو الأولوية والقيمة الاسمية لأسهم التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلبي في الميزانية العمومية للشركة.