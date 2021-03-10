شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ قانون العمل على حقوق العاملين حال إنهاء عقودهم لأسباب غير مشروعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة، على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.

وبحسب ما نص عليه مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.

- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.

- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.