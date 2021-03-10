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كمبوديا تسجل حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بنوم بنه - (د ب أ):

سجلت كمبوديا 64 إصابة جديدة بفيروس اليوم الأربعاء، متخطية بذلك رقمها القياسي اليومي للإصابات لليوم الثاني على التوالي.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس وأماكن الترفيه وبعض الشركات.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ في كمبوديا جلسة استثنائية غدا الخميس لتمرير مشروع قانون بشأن إجراءات أكثر صرامة في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و 20 عاما، وغرامات تصل إلى 5 آلاف دولار للأشخاص الذين يعرضون الصحة العامة للخطر من خلال تحدي أوامر السيطرة على الفيروس ، وفقا لصحيفة "خمير تايمز".

وسجلت كمبوديا حتى الآن 1124 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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