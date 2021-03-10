الهند تسجل أكثر من 17 ألف إصابة و133 وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 17 ألفا و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و262 ألفا و707 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 133 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 158 ألفا و63 شخصا.

وأفادت بأن 20 ألفا و652 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و920 ألفا و64 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و598 شخصا.