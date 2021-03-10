الخارجية الأمريكية تعاقب اثنين من المسئولين الإيرانيين لانتهاكات إنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن معاقبة اثنين من مسئولي التحقيق بفرقة الحرس الثوري الإيراني بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إنه بموجب هذا القرار سيحظر دخول كل من علي هيماتيان ومسعود سافداري الأراضي الأمريكية وكذلك أفراد عائلاتهما بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبالأخص جرائم تعذيب وسوء معاملة غير إنسانية أو إهانة أو معاقبة سجناء سياسيين وآخرين اعتقلوا خلال مظاهرات عام 2019 و 2020 في إيران.

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الأدوات المناسبة لمحاسبة هؤلاء المسئولين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران ، وستعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز هذا المسار.